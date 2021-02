Depuis 2017, le Fonds fédéral pour la transition énergétique a pour objectif d’« encourager et (de) soutenir la recherche, le développement et l’innovation dans le domaine de l’énergie ». Ce fonds est alimenté par la taxe nucléaire payée par Engie Electrabel pour la prolongation de la durée de vie de dix ans des réacteurs nucléaire de Doel 1 et 2. Chaque année, ce sont 25 millions d’euros qui sont attribués à des projets de recherche, via des soutiens variant de 100.000 à 5 millions d’euros.