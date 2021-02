Philippe Albert réagit au remplacement de Rodrigo Beenkens à l’Euro: «Je passe d’un grand professionnel à un autre»

Après avoir commenté les précédentes campagnes des Diables aux côtés de Rodrigo Beenkens, Philippe Albert va donc changer de partenaire pour l’Euro 2020 en juin, qu’il disséquera en compagnie de Vincent Langendries, sur la RTBF.

Philippe, que pensez-vous de ce changement entre Rodrigo Beenkens et Vincent Langendries ?

Je passe simplement d’un grand professionnel à un autre, et je vais continuer à profiter du double grand bonheur de travailler avec des gens très compétents et de suivre le parcours de cette génération exceptionnelle. Je m’estime vraiment chanceux, tout en sachant que chacun fait son temps et que, dans cinq ou six ans, ce sera fini pour moi.

Surpris par cette nouvelle donne ?