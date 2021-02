Coronavirus: la vaccination est-elle synonyme d’un retour à la vie normale?

Une fois vacciné, pourrai-je me retourner au restaurant, voyager, vivre normalement ? Pour l’immunologue Yves Coppieters, « le déconfinement et sa réussite dépendront de la rapidité de la vaccination dans l’ensemble des tranches d’âge. Il est vrai que même si les plus âgés seront vaccinés, le virus pourra continuer à circuler dans les populations plus jeunes mais néanmoins, on aura à gérer à ce moment-là, une tout autre épidémie. Je pense qu’il sera possible de relâcher la bride mais en maintenant des protocoles sanitaires stricts dans les secteurs, en maintenant les gestes barrières et en cassant les chaînes de transmission via un testing, un tracing et un isolement des contaminés efficaces ».