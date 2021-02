Coupe de Belgique: le Standard élimine Courtrai aux tirs au but et rejoint les quarts (vidéos)

Après s’être défait de Seraing au tour précédent, le Standard se déplaçait à Courtrai ce mardi, en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Toujours en lutte pour les Playoffs 1 en championnat, et tenus en échec par OHL ce samedi, les Rouches voulaient s’imposer et se qualifier pour les quarts de finale d’une compétition qui représente l’un des objectifs de leur saison. Chaque équipe ayant marqué un but durant les 90 premières minutes de jeu, il a fallu disputer une prolongation. Mais comme personne n’a scoré lors des 30 minutes supplémentaires, c’est aux tirs au but que la qualification s’est jouée. Et à ce petit jeu, c’est le Standard qui s’est imposé (5-6).

Les deux équipes ont eu du mal à démarrer la rencontre sur la pelouse gelée courtraisienne. La première occasion était à mettre à l’actif sur Standard à la 20e minute du jeu avec une frappe de Bokadi repoussée par le gardien et une reprise de Laifis déviée en corner.