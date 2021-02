Jean-Claude Carrière: «J’espère que mes erreurs sont moins énormes que la plupart de celles de mon Dictionnaire de la bêtise»

Jean-Claude Carrière était aussi un essayiste érudit et prolixe, et l’heureux possesseur d’une bibliothèque riche de 40.000 volumes.

S’il se définissait avant tout comme un « conteur », Jean-Claude Carrière était aussi un essayiste pertinent et touche-à-tout, à qui l’on doit, entre autres et en vrac, un Dictionnaire de la bêtise et des erreurs de jugement (Robert Laffont), un Dictionnaire amoureux du Mexique (Plon), des réflexions philosophiques sur la foi (Croyance : réflexions sur cette « certitude sans preuve », Odile Jacob) et la paix (La Paix, Odile Jacob) ou encore une déclaration d’amour à Gutenberg, cosignée par son grand ami Umberto Eco (N’espérez pas vous débarrasser des livres, Grasset).