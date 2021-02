Baptême de l’art: attention, chute d’illustrations

A dormir debout, c’est un festival d’histoires et d’illustrations pour petits et grands. En principe, on devrait y voir des spectacles, des films, du théâtre familial comme Ma maison fait clic-clac ou le super Maupassant à table de la Compagnie BiancoNero où deux actrices jouent avec de simples objets du quotidien (saucisson, verre de vin…) pour incarner différents personnages.

Mais il faut s’adapter au contexte sanitaire et le festival qui prend toujours ses quartiers à l’espace culturel Le Delta, à Namur, décline donc ce mois-ci toute une série d’activités « covid safe », principalement des ateliers et animations autour de la revue pour enfants Cuistax. Jusqu’au 27 février, une exposition et une installation de ce fanzine bruxellois – à la fois revue pour enfants et collectif d’auteur.trice.s et d’illustrateur.trice.s – raconte en images son histoire et sa fabrication de A à Z.