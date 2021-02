Mertens et Van Uytvanck pour faire oublier Goffin à Melbourne

Deux sur sept : c’est le bilan plus que mitigé du tennis belge après un petit tour dans cet Open d’Australie 2021 du renouveau.

Un petit tour et puis s’en va, ça devient une mauvaise habitude en Grand Chelem (remember le dernier Roland-Garros) pour un David Goffin qui « a fait le boulot, sans parvenir à fermer la porte », galvaudant quatre balles de match face à Alexei Popyrin, 113e à l’ATP ! L’Australien a fini par éliminer le nº1 belge, en 5 sets, dans la touffeur retrouvée de Melbourne Park. Goffin, et son nouveau coach, refusent de parler de spirale négative, en se basant sur les progrès quotidiens du Liégeois. La saison 2021 vient juste de débuter, on va donc encore préférer les espoirs au désespoir. En attendant nettement mieux évidemment.