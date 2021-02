David Goffin qui perd au premier tour de deux Grands Chelems de suite (Roland-Garros et Open d’Australie), ça ne lui était plus arrivé depuis 2014 ! Le nº1 belge aurait aimé définitivement tourner la page de sa saison 2020 pourrie, malheureusement le chapitre « contre-performance » s’écrit aussi en grandes lettres pour lancer cette année.

Et pourtant, le Liégeois veut différencier les deux histoires. Il est persuadé qu’il n’est plus très loin de retrouver son meilleur niveau, ici. Tout est une question de confiance, de transfert de bonnes sensations, de détails qui font pencher la balance. Comme sur ces quatre balles de match qu’il n’a su valider face à Alexei Popyrin, ce mardi, et qui pouvait déjà tout changer…