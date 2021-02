OpenLux: les Diables ont un patrimoine de 18,5 millions logé au Grand-Duché

L’air luxembourgeois a séduit 11 footballeurs belges. Eden Hazard y perçoit ses droits à l’image, Romelu Lukaku y a logé un bien immobilier, et Thomas Meunier s’y construit un (début d’)empire.

Une maison pour Lukaku, une holding pour Meunier, etc. En tout, onze Diables rouges sont «présents» au Luxembourg. - Belga.

Si le Luxembourg pouvait composer son équipe nationale en faisant sa sélection parmi les footballeurs qui ont décidé d’y domicilier une société, il serait sans nul doute classé à une place plus flatteuse que le 98e rang Fifa. Rien qu’avec les Diables rouges qui disposent d’un établissement au Grand-Duché, le pays aurait de quoi mettre sur pied une équipe avec un sacré potentiel offensif. Car en passant en revue les fichiers OpenLux, Le Soir a pu identifier 11 joueurs belges présents au Luxembourg. Dans deux cas (Thibaut Courtois et Divock Origi), la société est aujourd’hui radiée des registres. Pour Nacer Chadli, elle vient d’être mise en liquidation volontaire. En revanche, pour les 8 Diables restants, les entités sont toujours en pleine activité. Au cumul, elles abritent un patrimoine de près de 18,5 millions d’euros, selon les bilans financiers les plus récents (voir le détail dans l’infographie ci-dessous).