On attendait la perche et le duel Duplantis-Lavillenie, mais c’est du 1.500 m qu’est venue la lumière, ce mardi soir, au meeting de Liévin, dans une salle malheureusement vide en raison des consignes sanitaires liées à la pandémie du covid. Dans l’épreuve reine du demi-fond, trois records, et non des moindres, sont tombés : celui d’Europe par le Norvégien Jakob Ingebrigtsen chez les hommes, celui du monde par l’Ethiopienne Gudaf Tsegay et de Belgique par Elise Vanderelst chez les femmes.