La légalité des mesures corona, rempart contre le complotisme

Dans un appel public inédit, publié par Le Soir et De Standaard, ce sont les 18.500 avocats du pays qui exigent un « cadre juridique clair, solide et permettant des règles claires, cohérentes, uniformément applicables et proportionnées ».

Certains semblent croire qu’un ordre social peut être adapté en fonction de ce que les scientifiques et les décideurs politiques estiment nécessaire, souhaitable ou raisonnable. Ils se trompent. En démocratie, l’ordre social repose sur des règles et des procédures définies notamment par la Constitution et les traités européens ou internationaux. Cet ordre peut être ajusté, mais uniquement selon les règles prévues. Sans quoi, c’est la porte ouverte à l’arbitraire, à l’abus de pouvoir et à la tyrannie. » Ce n’est pas de la Russie ou de la Turquie dont on parle ici, mais… de la Belgique.