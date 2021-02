Le Standard émerge au bout du suspense

L e Standard s’est qualifié, mardi soir, pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique en s’imposant sur le terrain gelé de Courtrai au bout de la séance des tirs au but. De quoi faire le plein de confiance avant la visite de l’Antwerp dimanche à Sclessin, même si la débauche d’énergie aura été totale et si l’équipe liégeoise aurait pu faire l’économie des prolongations.

Une semaine après avoir émergé du bourbier sérésien, sur lequel il avait su faire preuve d’une redoutable efficacité à défaut de pouvoir produire du jeu, le Standard a évité, de toute justesse, la glissade et la sortie de route sur le terrain gelé, par endroits en tout cas, et donc très difficile à jouer, de Courtrai. Pour, à l’arrivée, arracher, parce que c’est le terme, sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique, pour la cinquième fois sur la dernière décennie, au bout de la séance de tirs au but et donc du suspense.