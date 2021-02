Un quatrième trimestre performant pour Aperam qui permet de limiter la casse pour 2020

L'an dernier, les expéditions d'acier ont atteint 1.677 milliers de tonnes, en baisse de 6,1% par rapport à celles de 2019.

L'ebitda sur l'ensemble de 2020 s'est élevé à 343 millions d'euros en 2020 (contre 357 millions d'euros en 2019), dont un quatrième trimestre performant de 159 millions d'euros.

Le bénéfice net est quant à lui de 175 millions d'euros en 2020 (contre 148 millions d'euros en 2019).

Aperam annonce maintenir son dividende de base à 1,75 euro par action.

"Les effets combinés d'un mix produits solide au Brésil, d'un contrôle des coûts strict et d'une certaine amélioration de la situation économique en Europe nous ont permis de réaliser le quatrième trimestre le plus performant depuis le sommet atteint en 2017, malgré des conditions de marché encore difficiles", a souligné le CEO d'Aperam Timoteo Di Maulo.

Le chiffre d'affaires sur l'année entière a diminué de 14,5% à 3.624 millions d'euros, principalement à cause d'expéditions en baisse et des prix plus bas.