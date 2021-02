Grand froid: la gare du Midi et la station de métro Botanique ouvertes la nuit, des places manquent encore

A Bruxelles, 400 personnes ont besoin d’un lit au chaud pour faire face à la vague de grand froid. Alors que 247 places d’hébergement supplémentaires ont été activées ces derniers jours, la gare du Midi et la station de métro Botanique resteront ouvertes de nuit.

Le besoin identifié en comité de crise est de 400 lits», indique François Bertrand, directeur de Bruss’Help. «Pour le moment, nous n’avons pas de refus», précise-t-il. «Mais il y a, cette année, avec la crise, une plus grande population sans-abri sans solution, des personnes mal logées ou dans des logements insalubres.»

En alerte depuis l’annonce des températures glaciales, le récent organisme chargé de coordonner les dispositifs d’aide d’urgence et d’insertion aux personnes sans-abri en Région de Bruxelles-Capitale a activé 247 places supplémentaires en dix jours. Soit nonante places ouvertes à l’hôtel Saint-Nicolas dans le centre-ville, 77 par le New Samu social, 30 par la plateforme citoyenne BXL Refugees, 38 dans les deux centres de la Croix-Rouge et douze mises à disposition par le centre Ariane.