Le CD 4 étoiles de la semaine: le Maxwell Quartet n’a pas fini de faire parler de lui

Leur CD consacré à l’op.71 de Haydn nous avait échappé. Le second consacré à l’op.74 répond aux mêmes caractéristiques : des allegros fermes et stylés, des mouvements lents adorablement chantants, des scherzi dansants et des finales enlevés, le tout avec une clarté et une netteté qui subjuguent et une élégance qui séduit. Le choix des deux opus est logique, Haydn les ayant conçus comme un ensemble de 6 quatuors que l’éditeur décida de publier en deux blocs séparés. Le compositeur y accumule en tout cas trouvailles et clins d’œil qui en font de purs joyaux.