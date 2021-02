Bruxelles: une enquête anti-corruption à l’école de police et de Brusafe

Marchés publics, notes de frais, comptabilité, le parquet affirme qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer si « une infraction pénale a été commise ou non ».

L’Office central pour la répression de la corruption (Police fédérale) mène depuis plusieurs semaines une série d’investigations, rapporte la RTBF. Nos confrères ont appris que des responsables actuel et passé de l’école ont déjà été interrogés par les enquêteurs. Le parquet de Bruxelles confirme qu’un dossier a été ouvert "afin de déterminer si une infraction pénale a été commise ou non".

Les dépenses de Brusafe, l’école régionale des métiers de la sécurité et de la prévention, est visée. Jusqu’à la fin de l’année dernière, l’entité n’avait aucune existence juridique. Elle s’appuyait sur l’ERIP pour engager et payer son personnel, effectuer ses achats de matériel et passer des marchés publics.