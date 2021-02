Vingt-huit perquisitions menées en Flandre dans le cadre d’une enquête pour terrorisme

La police a mené, le 3 février dernier, 28 perquisitions en Flandre occidentale, dans le cadre d’une enquête du parquet fédéral concernant le financement d’organisations terroristes. Personne n’a été placé sous mandat d’arrêt, a indiqué le parquet fédéral mercredi.

« L’enquête a révélé qu’un certain nombre de personnes sont en contact avec plusieurs organisations internationales terroristes. Sous le couvert de collectes de fonds à des fins caritatives, comme l’achat de puits dans les pays du Sahel et de la Corne de l’Afrique, elles collectent de l’argent et en transfèrent une partie à différentes organisations terroristes telles que l’État Islamique, Al Qaïda, Boko Haram, Al Shabaab, etc. », a expliqué le parquet fédéral.