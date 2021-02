Kompany se méfie de l’adversaire d’Anderlecht en Coupe de Belgique: «L’Union aurait fait une très bonne saison en D1A»

Les matchs se suivent mais ne vont certainement pas se ressembler pour Anderlecht. Après avoir déployé son football sur une pelouse en parfait état à Genk, les conditions ne seront pas les mêmes jeudi soir en Coupe de Belgique sur le pré de l’Union Saint-Gilloise. « Je suppose que tout sera mis en œuvre pour que les conditions de jeu soient bonnes, espère Vincent Kompany conscient que la préparation pour ce huitième de finale n’est simple pour personne. Peu d’équipes en Belgique peuvent se préparer dans de bonnes conditions. On a des terrains chauffés et on a pu s’entraîner sur synthétique. »