Carte blanche: Besoin urgent d’un récit positif et fédérateur sur le climat et l’environnement

Le gouvernement des Pays-Bas a récemment accueilli le Climate Adaptation Summit. La liste des participants était impressionnante : l’envoyé américain pour le climat, John Kerry, le patron des Nations unies, António Guterres, et Bill Gates ont zoomé. Le titre de l’événement a révélé une dure vérité : il est en fait trop tard pour prévenir la crise environnementale. Nous devons maintenant parler d’« adaptation » à une planète en mutation.

Les citoyens n’ont pas besoin de beaucoup de messages sombres supplémentaires pour savoir qu’il est trop tard. Un récent sondage des Nations unies a indiqué que deux tiers de la population mondiale considèrent le changement climatique comme une urgence mondiale. Il est donc grand temps que les dirigeants politiques rendent également justice à ce vaste courant de préoccupations et de craintes.

La crise environnementale, tout comme les mesures prises pour y faire face, risque également d’avoir un impact inégal sur les citoyens. Les manifestations des Gilets jaunes ont montré que cela exacerbe encore la polarisation sociale. Comment parvenir à une politique qui prenne enfin les risques au sérieux tout en préservant la paix sociale ?

Renforcer la démocratie

Notre société a un besoin urgent d’un récit positif et unificateur sur le climat et l’environnement. L’implication des citoyens dans la conception des politiques a un potentiel énorme à cet égard. Ce n’est pas seulement l’avis des meneurs d’opinion de gauche ; aujourd’hui l’OCDE et l’influent magazine The Economist plaident en faveur de la participation citoyenne comme moyen de renforcer la démocratie.