Plan de relance: le parlement européen donne son feu vert à la principale enveloppe de relance de l’UE

Le Parlement européen a donné mardi son feu vert au règlement établissant le principal outil du vaste instrument de relance post-coronavirus de l’UE, la « facilité pour la reprise et la résilience ». Cette vaste enveloppe de subsides et prêts, pour un total prévu de 672,5 milliards d’euros (prix 2018), doit permettre dès cette année de financer dans chaque Etat membre un programme précis de réformes et d’investissements, pour une relance que l’Europe veut verte et numérique, et pour construire une société plus « résiliente ».

Les résultats du vote en plénière ont été annoncés mercredi matin : 582 voix pour, 40 contre et 69 abstentions.