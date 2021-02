Open d’Australie: Halep bousculée mais qualifiée, Kyrgios sort Humbert

Simona Halep a senti le vent du boulet avant de se qualifier pour le 3e tour de l’Open d’Australie mercredi sur la Margaret Court Arena. La Roumaine, 2e mondiale et tête de série N.2, a été menée 5-2 dans le 3e set avant de revenir dans le match et de s’imposer 4-6, 6-4, 7-5 en 2 heures et 34 minutes face à l’Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 72) au 2e tour du simple dames.

Simona Halep affrontera au 3e tour la Russe Veronika Kudermetova (WTA 36), qui a éliminé de son côté sa compatriote Varvara Gracheva (WTA 97) en trois manches 5-7, 6-2, 6-2.

Finaliste à Melbourne en 2018, Simona Halep avait été éliminée par l’Espagnole Garbine Muguruza en demi-finales de l’Open d’Australie l’an dernier. L’ancienne N.1 mondiale compte deux titres du Grand Chelem à son palmarès : Roland-Garros 2018 et Wimbledon 2019.