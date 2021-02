Vague de froid: quel impact sur notre santé?

Depuis dimanche, les températures dégringolent. Une vague de froid s’est installée sur notre pays et le mercure pourrait encore avoisiner les – 15ºC ces prochains jours. Si nous sommes loin de la situation de vortex polaire qui plonge actuellement les Canadiens dans un hiver extrême à – 40ºC voire – 50ºC, l’impact du froid sur notre corps se fait néanmoins déjà ressentir. « Des problèmes peuvent tout à fait être rencontrés aux alentours de températures comprises entre – 5ºC et – 10ºC », affirme le Dr Vincenzo D’Orio, chef du service des urgences du CHU de Liège. « Il s’agit le plus souvent de problèmes mineurs comme l’apparition d’engelures au niveau digital, aux pieds et aux mains. Elles se manifestent sous la forme de rougeurs équivalentes à celles qu’on développerait à la suite d’une exposition solaire importante. Les engelures sont souvent sans gravité mais peuvent déboucher sur des choses plus graves, comme les gelures entraînant des nécroses cutanées ».