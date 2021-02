Institutions culturelles: pas de «coup de balai», assure Sophie Wilmès

La ministre salue les administrateurs, qui ont donné leur temps, leur expérience et leurs réseaux au bénéfice des institutions.

Interpellée ce mercredi à la Chambre sur le renouvellement des conseils d’administration du Palais des Beaux-Arts, de la Monnaie et de l’Orchestre national, la ministre en charge des institutions culturelles fédérales Sophie Wilmès (MR) a confirmé que le « renouvellement des conseils d’administration est l’une de (s)es priorités, étant donné que les mandats sont arrivés à échéance. » Sur quelle base ? Outre le respect des lois organisant les trois établissements et le critère de spécialité en matière culturelle et/ou de gestion, « une attention sera donnée à la dimension de genre et à la diversité en général », a assuré la ministre en réponse à une question du député Nicolas Parents (Ecolo).