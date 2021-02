Enrique Pérez Pachin, légende du Real Madrid, est décédé à 82 ans

L’ancien défenseur a joué près de 220 matches pour les Madrilènes entre 1959 et 1968.

Le Real Madrid a annoncé mercredi qu’Enrique Pérez Diaz, plus connu sous le nom de Pachín, est décédé mercredi à l’âge de 82 ans.

Pachín a joué 218 matches pour les Madrilènes entre 1959 et 1968, participant à un des chapitres les plus glorieux de la riche histoire du club.

Le défenseur a notamment remporté deux Coupes des clubs champions, sept championnats d’Espagne, une Coupe intercontinentale et une Coupe d’Espagne en l’espace de neuf saisons sous le maillot merengue.

« Le Real Madrid, son président et sa direction regrettent profondément la perte d’Enrique Pérez Pachín, l’une des grandes légendes qui a porté le maillot de notre club, entre 1959 et 1968 », pouvait-on lire sur le site du club de Thibaut Courtois et Eden Hazard. « Le Real Madrid, club auquel il a été lié toute sa vie durant, étend ses condoléances à tout le ’Madridismo’. »