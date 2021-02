L'institut de recherche Von Karman ouvre une filiale au Val Benoît à Liège

L'Institut Von Karman (VKI) a ouvert une filiale sur le site du Val Benoît à Liège grâce à un financement de la Région wallonne et à une collaboration active avec Safran Aero Boosters et d'autres entreprises et institutions aéronautiques wallonnes, a-t-il annoncé par communiqué de presse.

L'équipe liégeoise aura pour tâche de travailler sur des projets de recherche liés au développement des moteurs et technologies aéronautiques de nouvelle génération, plus verts et plus efficaces. L'Institut von Karman de Dynamique de Fluides est partie prenante du programme WINGS, un partenariat d'innovation en soutien à la transition écologique du secteur aéronautique wallon.

Cette équipe de 10 personnes travaillera en étroite interaction avec les équipes du site de Rhode-Saint-Genèse où se situent les installations expérimentales, dont certaines sont uniques au monde et qui sont utilisées pour des études environnementales de microclimats urbains, d'effets du vent sur les bâtiments ou encore pour le développement de boucliers thermiques pour les véhicules spatiaux.