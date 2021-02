Julian Alaphilippe rallume le feu

Sourire en bandoulière et yeux emplis de malice, il donne l’impression de faire du vélo par pur plaisir, une approche spontanée et ludique qui concourt à en faire l’un des coureurs les plus appréciés du public.

Cette jovialité pas feinte pour un sou n’exclut pourtant pas un profond sens des responsabilités, encore plus aiguisé depuis que les couleurs de l’arc-en-ciel ceinturent son poitrail.

Dans les prochains mois, Julian Alaphilippe sera acteur d’un des moments les plus intenses de sa carrière de sportif et de sa vie d’homme, « il n’est pas du genre à attendre perché sur un arbre », résume parfois son cousin et entraîneur depuis de longues années, Franck Alaphilippe.