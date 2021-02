La pandémie, génératrice d’angoisse et d’anxiété chez les jeunes, a aussi augmenté le risque qu’ils soient exposés au cyberharcèlement. Un fléau amplifié par les réseaux sociaux, et contre lequel les réponses politiques peinent à émerger.

Génération connectée, génération sauvée ? Pas si sûr. D’un côté, la pandémie a favorisé la présence des jeunes en ligne, et leur a permis d’accéder à des plateformes d’échanges et de savoir inépuisables. Mais d’un autre côté, en les amenant à recourir de manière plus fréquente aux outils numérique, elle les a également surexposés à un fléau concomitant : le cyberharcèlement.