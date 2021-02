Vanzeir, l’arme fatale unioniste face à Anderlecht

Deux ans et demi après avoir éliminé, à la stupeur générale, le Sporting d’Anderlecht en seizièmes de finale de la Coupe (NDLR : 0-3), l’Union SG tentera ce jeudi soir de rééditer l’exploit. Cette fois, dans son stade Marien où la bande de Felice Mazzù n’aura laissé traîner que deux petits points face à Westerlo en tout début de saison avant de dérouler et de mettre toute la D1B à ses pieds. « Ce derby, c’est un match spécial pour nos fans, le club et même pour nous », clamait Dante Vanzeir. « Un succès et une qualification nous donneraient un boost considérable pour nous mener vers le titre en D1B… »