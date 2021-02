Des destins encore liés depuis 2018

Les chemins de Karim Belhocine et Hein Vanhaezebrouck se sont séparés le 16 décembre 2018 lors de l’éviction du second cité d’Anderlecht, mais les destins des deux hommes ont continué à être liés puisque, quelques mois plus tard, lorsque Mehdi Bayat a cherché un successeur à Felice Mazzù à la tête du Sporting de Charleroi, c’est d’abord vers l’homme qui a permis à La Gantoise de fêter son premier titre que l’administrateur-délégué carolo s’est tourné. Plutôt désireux, à l’époque, de vivre une première expérience à l’étranger, « HVH » avait poliment refusé le poste et c’est finalement son ex-adjoint qui a débarqué en bord de Sambre, non sans que son ancien entraîneur n’ait appuyé sa candidature…