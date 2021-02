Andreescu et Kvitova éliminées

Flop. Deux joueuses du top-10 n’ont pas franchi le 2e tour, ce mercredi : Bianca Andreescu (8e) et Petra Kvitova (9e). La Canadienne n’avait plus joué depuis octobre 2019 et s’est perdue face au jeu atypique de Su-Wei Hsieh (68e) : 6-3, 6-2. Quant à la Tchèque, finaliste à Melbourne en 2019, elle a complètement perdu son rythme (44 fautes directes) contre la Roumaine Sorana Cirstea (72e) : 6-4, 1-6, 6-1.

Top. La performance du jour revient au Hongrois Marton Fucsovics (55e) qui a sorti Stan Wawrinka (18e), en 5 sets, et après avoir sauvé trois balles de match. Fucsovics est un coupeur de têtes dans les Majors. Shapovalov, Sinner, Dimitrov et Medvedev figuraient déjà à son tableau de chasse l’an dernier. Prochain adversaire : Milos Raonic.