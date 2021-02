Kompany: «Mes cours en mars? Vous me l’apprenez»

« Je ne savais pas qu’on pouvait changer un nom sur la feuille de match en dernière minute », a reconnu Vincent Kompany en réponse à une question relative à Marc Brys. Voilà une chose de moins à apprendre lors de ses futurs cours pour obtenir la Licence Pro que possède Nicolas Frutos et Jonas De Roeck au RSCA permettant au club d’être en règle. Het Nieuwsblad nous apprenait ce mardi que l’entraîneur d’Anderlecht, à l’instar de Mbaye Leye, avait été retenu parmi les 20 candidats pour la prochaine session qui devrait se lancer à la fin du mois de mars et se finir en juin 2022. « Vous me l’apprenez », rétorque-t-il. « En raison du Covid, tout avait été replanifié. Je suppose qu’on aura des nouvelles sous peu. » Un cursus qui se rajoute à des journées déjà bien remplies pour l’ancien Diable. « J’ai fait un Master en business quand j’étais joueur à City », rappelle le T1. « Je suivrais les cours avec plaisir. »