Coronavirus: la situation dans les écoles est stable par rapport à la semaine précédente

Un total de 1.233 cas de Covid à l’école, dont 926 cas parmi les élèves de l’enseignement fondamental et secondaire ont été enregistrés durant la semaine du 25 au 31 janvier.

Le nombre de cas de coronavirus dans les écoles signalés aux équipes de promotion de la santé à l’école (PSE) au cours de la première semaine de février était semblable à celui de la semaine précédente, a fait savoir mercredi l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE). Durant la semaine du 1er au 7 février, 1.218 cas de Covid à l’école ont été signalés aux équipes PSE, dont 927 cas parmi des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire, sur 900.000 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

Un total de 1.233 cas de Covid à l’école, dont 926 cas parmi les élèves de l’enseignement fondamental et secondaire ont été enregistrés durant la semaine du 25 au 31 janvier.

Au total, 119 écoles sur les 2.500 écoles, soit 4,76 %, que compte la FWB ont été concernées par un ou plusieurs clusters au cours de la semaine.