Coronavirus: la justice a tranché, les agents immobiliers peuvent reprendre leurs visites

L’interdiction des visites de biens par des agents immobiliers a été jugée infondée et discriminatoire par le président du tribunal de première instance de Liège, s’est réjouie mercredi Federia, la Fédération des agents immobiliers francophones de Belgique. Federia et plusieurs acteurs du secteur immobilier avaient introduit un recours pour contester cette interdiction. La justice leur a donné raison et ceux-ci peuvent reprendre leurs visites dès ce jeudi.

« C’est une immense victoire ! Nous avons travaillé sans relâche depuis le début de la crise sanitaire pour défendre les intérêts des agents immobiliers, mais également pour défendre le droit au logement qui avait été mis à mal par l’interdiction des visites », a commenté Caroline Lejeune, présidente de Federia.