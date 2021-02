Vaccination: la confiance de la population s’essouffle

Les aléas de livraison des vaccins et les incertitudes liées aux nouveaux variants brouillent l’horizon des Belges. - Belga.

Intitulé « (R)établir la confiance : la vaccination et les acteurs de la pandémie », le nouveau volet du baromètre interuniversitaire (UCLouvain, ULB et UGent) de la motivation des Belges au temps du corona a été livré ce mercredi. L’étude lancée au début de l’épidémie par le professeur de psychologie sociale Maarten Vansteenkiste (UGent) s’attache à suivre l’évolution de cette motivation au niveau national, avec des coups de sonde réguliers auxquels Le Soir et Sud Presse sont associés depuis le mois de décembre.

Un total de 9.523 répondants ont livré leur ressenti dans ce nouveau questionnaire, dont une majorité de francophones (66 %) et de femmes (61 %), avec un âge moyen de 51 ans. La plupart de ces personnes sondées via les réseaux sociaux ou les sites des journaux partenaires sont diplômées (65 %).