L’affiche de ces 8es de finale de la Coupe de Belgique est au programme ce mercredi soir et opposera le Club de Bruges à l’Antwerp pour le remake de la finale de la saison dernière, remportée par les Anversois. Le Great Old reste sur trois victoires de rang en championnat et pointe à la deuxième place derrière les Brugeois, autoritaires leaders.