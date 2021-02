Laurent Henkinet sur son 31 au Standard

À l’exception du seul Jean-François Gillet, le Standard aura fait appel, depuis le début de saison, à tous les joueurs qui composent son effectif professionnel. Placé mardi à Courtrai sous le feu des projecteurs, Laurent Henkinet, appelé à remplacer le boulimique Arnaud Bodart, touché au quadriceps, dans le but liégeois, aura été le 31e d’entre eux.

« En Coupe, il y a tout le temps des héros », lâche Mbaye Leye. « Laurent l’aura été mardi soir… » En repoussant des tentatives de Selemani et Ocansey ainsi que l’envoi de Derijck lors de la séance des tirs au but, mais surtout en répondant présent, très sobrement et sur un terrain très difficile à jouer, alors qu’il n’avait plus disputé le moindre match officiel depuis le 8 mars 2020. C’est là que se situe la performance.