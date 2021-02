Un volet spécifique de l’enquête a été réalisé côté francophone via les sites du « Soir » et de Sud Presse. Voici ses principaux résultats.

Quelque 2.500 répondants francophones ont été spécifiquement contactés via Le Soir et Sud Presse. Dans ce sous-échantillon, il y a un tout petit peu plus de femmes (52 %), l’âge moyen est de 50 ans et le niveau de diplôme élevé (32 % ont un diplôme de bachelier et 37 % un master).