Coupe de Belgique: Charleroi à Gand pour continuer à rêver

Un an et deux mois après avoir battu La Gantoise au Mambourg en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique, les Zèbres retrouvent les Buffalos au même stade de l’épreuve ce jeudi. Ils espèrent y connaître la même issue et poursuivre ainsi leur route dans une compétition que le club ne désespère pas de remporter un jour.

Ce sont quatre jours décisifs pour la suite de leur saison que les Zèbres s’apprêtent à vivre dès ce jeudi. Alors qu’ils accueilleront dimanche le leader brugeois avec la quasi-obligation de ne pas perdre pour ne pas voir leur retard sur le top 4 s’accentuer encore un peu plus, les hommes de Karim Belhocine se déplacent avant cela à la Ghelamco Arena ce jeudi avec l’ambition d’y obtenir leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique. Car même si Mehdi Bayat ne le clame plus haut et fort, conscient que cela ne fait qu’accroître la pression sur son staff et ses joueurs, remporter la Coupe demeure l’un des objectifs du club carolo, lequel avait connu une immense déception la saison dernière en s’inclinant à Zulte Waregem (2-0) en quarts de finale, quinze jours après avoir éliminé… La Gantoise au tour précédent !