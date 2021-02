Comment l’Etat joue avec les données des Belges

Tracing, testing, données de vaccination et de localisation… Jamais notre vie privée n’aura été à ce point sous pression. La confiance de la population se heurte à des montagnes de questions : quelles sont les données dont dispose l’Etat, dans quel but, sont-elles en sécurité, seront-elles détruites ou réutilisées à des fins de surveillance ou de profilage, qui contrôle… Pour y voir clair, Le Soir a mené l’enquête. Et tenté, patiemment, de reconstituer toute la chaîne de traitement de nos données à caractère personnel par les autorités publiques. Depuis l’écriture des lois jusqu’à la mise en place des bases de données centralisées et la conception des algorithmes, en passant par le contrôle de l’Autorité de protection des données.