Visa pour la Flandre: dans la tête de Bart De Wever

La VRT invitait au voyage ce mercredi soir à une heure de grande écoute. Le ticket promis pour trois plongées était alléchant, car inédit, jamais vu. La destination ? « In het hoofd van Bart De Wever ». Et oui, rien que ça, dans la tête de Bart De Wever.

C’est l’Allegro en C mineur de Nicholas Britell qui donne le ton. Il cédera ensuite la place au « Suspicious Mind » d’Elvis Presley. Les premières minutes du reportage montrent le décor très solennel de la partie ancienne et en rénovation de l’Hôtel de ville d’Anvers. Un homme ajuste ses boutons de manchette, enfile le gilet de son costume bleu clair, puis soudain de dos, enfile son veston. On l’a vu mettre sa chemise dans le pantalon de son costume, avec au bas du pan avant gauche, le nom brodé du propriétaire.

Ah oui, scoop : la doublure du chic petit veston du trois pièces est constellée de logos N-VA. L’homme, face caméra, est assis, tire sur ses bras de chemise et vous regarde droit dans les yeux. Sans un mot.