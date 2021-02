Fin de saison pour les Dogues, éliminés en Coupe de Belgique

C’est gonflés à bloc et dûment encouragés par leurs plus fervents supporters à leur départ de la Neuville que les joueurs de l’Olympic de Charleroi ont mis le cap sur Eupen ce mercredi dans l’idée de porter haut les couleurs d’un foot amateur totalement à l’arrêt par ailleurs.

Lors de la saison 2004-2005, pour s’en tenir à une période encore contemporaine, les Dogues n’avaient pas résisté à leur déplacement au FC Bruges au même stade de l’épreuve et leurs successeurs avaient donc dans l’idée de parachever leur œuvre en quelque sorte.

Pour ce faire, Xavier Robert, l’entraîneur neuvillois, pouvait compter sur un groupe quasiment au complet et avait opté pour la reconduction du onze de départ n’ayant jamais laissé Zulte Waregem lui marcher dessus une semaine plus tôt. En face, Benat San Jose faisait un peu tourner, ce qui n’empêchait pas son équipe du jour de prendre directement les choses en main pour mener au score avant d’être vite rejointe via un penalty.