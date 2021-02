En perte de confiance, Gaël Monfils envoie un message émouvant sur les réseaux sociaux

Sur le court d’abord, puis quelques minutes plus tard en conférence de presse, le N.1 français Gaël Monfils s’est effondré lundi à Melbourne où il n’a pu retenir ses larmes après une élimination frustrante au premier tour de l’Open d’Australie. « Je joue mal, je n’arrive pas à servir, je n’arrive pas à faire un coup droit, je fais des fautes, je suis 6 mètres derrière, je mets des bâches. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne me sens pas bien et ça se voit », a commenté Monfils (11e mondial) après sa désillusion contre le Finlandais Emil Ruusuvuori (86e), 3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3.