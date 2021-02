Surprise en Coupe d’Espagne: le FC Barcelone humilié à Séville

Le FC Barcelone a été dominé 2-0 par le FC Séville mercredi en demi-finale aller de la Coupe d’Espagne, sa première défaite depuis la finale de la Supercoupe d’Espagne le 17 janvier.

Les Catalans ont été surpris par un but magnifique du défenseur central français Jules Koundé (25e), qui a effacé trois défenseurs dont Samuel Umtiti pour finir sa course folle par une frappe croisée du droit, avant le but tardif de l’ex-Blaugrana Ivan Rakitic (85e).

Séville a ainsi pris une option pour la finale.

Les matches retours sont programmés à Barcelone le 3 mars et à Valence le 4 mars.