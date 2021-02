Gal Gadot, alias Wonder Woman: «Que chacun puisse choisir ce qu’il a envie d’être est libératoire»

Diana Prince traverse le hall et les regards des hommes s’attardent sur elle. Wonder Woman entre en action dans un centre commercial et capture les gros méchants : elle en soulève un par la jambe et fait un clin d’œil à une petite Afro-Américaine. En 2017, le blockbuster sur la superhéroïne avait encaissé 822 millions de dollars (678 millions d’euros), rompant ainsi le plafond de verre qui séparait les femmes cinéastes des grandes productions : tout le mérite revient à la réalisatrice Patty Jenkins, mais également au charisme de Gal Gadot.