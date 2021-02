Tawsen Al Najma

En se pliant aux diktats des radios commerciales, aux goûts « urbains » des ados, tout en cherchant à se distinguer de la masse de produits formatés, Tawsen a tout compris. Ses chansons d’amour tranchent avec la variété courante en y distillant des sonorités et des mélodies arabisantes qu’il appelle néo-raï alors qu’elles sont davantage inspirées du chaâbi marocain. Tawsen apporte un ton neuf, une originalité polyglotte métissée, un look et une tendresse qui ne sont pas seuls à le placer sur les traces d’un Stromae mâtiné de Hamza ou Damso. Son succès, dès lors, n’a rien d’étonnant.