Tawsen l’ambitieux a tout compris: l’écoute intégrale

Les intimes l’appellent Abdo (pour Abdorrahame). Son nom, Taws, le paon en arabe, est devenu Tawsen, « en » signifiant la dualité. Et Tawsen, c’est un artiste anderlechtois de 23 ans qui vient de publier son troisième EP de dix titres, Al Najma, (l’étoile), portant à trente ses titres déjà parus. Al Warda (la fleur) et Al Mawja (la vague) ont été publiés en 2019. S’il chante aussi en italien et en arabe, c’est le français qui a dorénavant sa préférence. Ce qui ne l’empêche pas de glisser des mots en anglais et en espagnol (comme dans « Sailor Moon »).