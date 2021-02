Le Real souhaiterait recruter Mbappé ou Haaland cet été: Eden Hazard sacrifié dans l’opération?

La tradition des superstars arrachées à leur club à coups de millions va-t-elle se perpétuer cet été du côté du Real Madrid ? Deux ans après s’être offert le Belge Eden Hazard pour plus de 100 millions d’euros, le club merengue serait prêt à délier les cordons de la bourse pour attirer Kylian Mbappé ou Erling Braut Haaland, affirme la célèbre émission espagnole El Chiringuito.

Sous contrat au PSG jusqu’en 2022, Mbappé pourrait être tenté de franchir un nouveau pallier dans sa jeune carrière, lui qui affole les compteurs avec le club de la capitale française depuis plusieurs saisons.

Concernant Haaland, lié à Dortmund jusqu’en 2024, la bataille pour s’offrir ses services risque d’être rude et coûteuse. Manchester City, qui n’est jamais non plus très avare quand il s’agit de s’offrir les joueurs les plus en vue, aimerait également faire de l’attaquant norvégien son nouveau numéro 9.