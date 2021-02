Grands projets, grands soucis

La Belgique manque de logements neufs, on le sait. En cause : la lenteur dans l’attribution des permis. Dans une récente étude, l’Upsi, l’organisme qui regroupe les promoteurs, l’a quantifiée. Elle s’élèverait à 48 mois en Wallonie, 44 mois en Flandre et 68,5 mois à Bruxelles. On parle ici de permis pour les grands projets avec plusieurs logements, pas pour les permis des citoyens ordinaires. La durée moyenne calculée ici tient compte du délai complémentaire de 6 mois imputable au covid et concerne également des permis purgés de tout recours, donc « prêts à l’emploi ».