Villafrechós, le village castillan qui voulait séduire Jeff Bezos

Les amandes grillées, grand emblème du village de Villafrechós (Valladolid, 490 habitants), ont été remplacées par… Jeff Bezos. L’arbre généalogique du fondateur de l’entreprise d’e-commerce Amazon et homme le plus riche du monde d’après le magazine Forbes, né à Albuquerque (Nouveau-Mexique, Etats-Unis) il y a 57 ans, se prolonge en effet jusqu’à ce petit village de Castille. Le père du beau-père du multimillionnaire est arrivé à Cuba depuis Villafrechós il y a près de cent ans, et Jeff Bezos a déjà démontré un certain intérêt pour cette commune, qu’il a visitée en 2011 pour découvrir la campagne castillane d’où provenait son grand-père.