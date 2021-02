Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces et l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier. Focus cette semaine, sur un projet qui prend de la hauteur.

Baptisé « Les terrasses de Balzat », ce projet de 40 appartements profite d’une situation inédite sur les hauteurs d’Ottignies et à quelques minutes de toutes ses facilités. Ses habitations de 1 à 3 chambres disposent toutes d’une terrasse ou balcon, voire d’un jardin privatif. Le projet fait aussi la part belle à la mobilité douce grâce à sa situation stratégique et ses trois parkings à vélo privatifs. Focus sur un appartement agrémenté de deux chambres et d’un balcon.

